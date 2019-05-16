وأنهى أياكس المسابقة متقدما بثلاث نقاط على إيندهوفن الذي فاز 3-1 على ضيفه هيراكليس الميلو في اليوم الأخير من الموسم.

وحقق أياكس اللقب للمرة الأولى منذ 2014، ليمدد رقمه القياسي الإجمالي إلى 34 لقبا للدوري الهولندي، ويكمل الثنائية المحلية بعدما فاز بكأس هولندا في وقت سابق هذا الشهر.

وسار أياكس كتفا بكتف مع إيندهوفن في الأسابيع الأخيرة، لكنه وضع يده نظريا على اللقب يوم الأحد الماضي، عندما فاز على أوتريخت، بينما خسر إيندهوفن حامل اللقب، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وسمح هذا لأياكس بالتقدم بثلاث نقاط على غريمه، إضافة إلى فارق أهداف كبير بلغ 14 هدفا قبل مباريات الأربعاء.

وسجل دوسان تاديتش هدفين في مرمى دي جرافشاب في مباراة وداع لاعب الوسط فرينكي دي يونغ، الذي سينضم إلى برشلونة.

ومن المحتمل أيضا مغادرة العديد من اللاعبين الآخرين لنادي أياكس بعد تألق الفريق الهولندي في دوري أبطال أوروبا، وبلوغه الدور قبل النهائي.

وأنهى أياكس الموسم برصيد 86 نقطة، مسجلا 119 هدفا في 34 مباراة. وحصد إيندهوفن 83 نقطة ليتأهل معه لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وجاء فينوورد ثالثا بعد الفوز 4-1 على مستضيفه فورتونا في آخر مباراة لمدربه جيوفاني فان برونكهورست.