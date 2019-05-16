وبعد الفوز بالدوري الإيطالي والخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي، ذكر تقرير لصحيفة "دون بالون" أن رونالدو طلب ضم النجم الإسباني والزميل السابق للـ"دون" في ريال مدريد، اللاعب إيسكو.

ووفق ما نقل موقع "فوكس سبورتس آسيا"، فقد أبدى يوفنتوس استعداده لدفع 60 مليون يورو لضم لاعب وسط "المرينغي"، في حين يطالب ناديه بـ80 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن إيسكو لا يحتل مكانة متميزة في خطة المدير الفني للريال الفرنسي زين الدين زيدان، وهو ما يرجح تخلي النادي عنه في فترة الانتقالات الصيفية.

جدير بالذكر أن عقد إيسكو يمتد حتى 2022، وقد لعب مع ريال مدريد في 36 لقاء بجميع البطولات، حيث سجل خلالها 6 أهداف فقط.

وانضم إيسكو إلى ريال مدريد صيف عام 2013 قادما من مالاغا، وسجل مع الفريق الملكي 48 هدفا وصنع 52 في 269 مباراة.