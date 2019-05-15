وتقدم اللاعب الأرجنتيني على مهاجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين ذهبت المرتبة الثالثة للمدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان.

وحلّ في المركز الرابع وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية، البرازيلي رونالدو، وتبعه مواطنه رونالدينو الذي سبق له التألق في صفوف النادي "الكتالوني".

وبحسب القائمة التي نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد كان المركز السادس من نصيب الفرنسي تيري هنري، وذهب المركزان السابع والثامن لتشافي هيرنانديز وإندريس إنييستا على التوالي.

وذهبت المراكز 9 و10 و11 لكل من باولو مالديني وروبرتو باجيو والبرازيلي ريفالدو على الترتيب.

أما المراكز من 11 لـ20 فقد كانت من نصيب كل من اللاعبين: فابيو كانافارو وريان غيغز وكاكا وواين روني ولويس فيغو وغابرييل باتيستوتا وإيريك كانتونا ولوكا مودريتش وسيرجيو بوسكيتس.