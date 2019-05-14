وقالت الصحيفة إن برشلونة يريد بيع كوتينيو هذا الصيف، ولكنه لن يقبل بأقل من 130 مليون دولار لانتقال اللاعب الذي عانى كثيرا هذا الموسم.

وكان كوتينيو قد انتقل من ليفربول الإنجليزي لصفوف النادي "الكتالوني" قبل عام ونصف، مقابل 188 مليون دولار.



وجاءت الأنباء لتشير أن تشلسي الإنجليزي هو النادي الوحيد الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كوتينيو حتى الآن، وقد يعود سبب عزوف الأندية عنه بسبب ارتفاع راتبه الشهري، وقيمة الانتقال المطلوبة من برشلونة.

ويواجه تشلسي عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترتي انتقالات، ولكن من المتوقع أن تنجح إدارة النادي بتأجيل الحرمان إلى ما بعد الصيف المقبل، مما يتيح لهم التعاقد مع كوتينيو.



وتراجع مستوى كوتينيو كثيرا مع برشلونة منذ انتقاله في يناير 2018، ولم يستطع في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق، ولاقى انتقادات متكررة من جماهير النادي.