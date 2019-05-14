وقال روما المنافس في الدوري الإيطالي في بيان، الثلاثاء، إن لاعب الوسط دانييلي دي روسي سيترك النادي في نهاية الموسم الحالي، بعد 18 عاما بين صفوفه.

وأضاف روما أن المباراة الأخيرة في الموسم أمام بارما ستكون الأخيرة لروسي مع النادي، الذي انضم إليه عام 2000.

وشارك دي روسي في 615 مباراة مع روما، وسجل 63 هدفا بجميع المسابقات.

وقال جيمس بالوتا رئيس النادي: "ستنهمر دموعنا جميعا حين يرتدي قميص روما للمرة الأخيرة ضد بارما، لكننا نحترم رغبته في مواصلة مسيرته، حتى لو كان ذلك بعيدا عن روما".

وأضاف روما في بيان: "يخطط اللاعب البالغ من العمر 35 عاما لبدء مغامرة جديدة خارج روما".