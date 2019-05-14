وأكد محرز إنه لا يرغب في الرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي، آملا في فترة أطول من اللعب مع الفريق، بعدما ساهم بتحقيق اللقب، الأحد، بتسجيله الهدف الثالث في مرمى برايتون بطريقة رائعة.

ودخل محرز، الذي أصبح صاحب أغلى صفقة في تاريخ سيتي قبل عام واحد عندما انضم مقابل حوالي 77.78 مليون دولار، التشكيلة الأساسية لسيتي 14 مرة فقط في الدوري، في ظل رغبة المدرب بيب غوارديولا في البدء برحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا أو ليروي ساني على الجناحين.

وأحرز الاعب الجزائري 7 أهداف في الدوري، وصنع 4 أهداف هذا الموسم، وهز الشباك خلال الانتصار 4-1 أمام برايتون في اللقاء الحاسم لحسم اللقب، وقال إنه لا يمانع من المنافسة على مكان بالتشكيلة الأساسية.

وأبلغ محرز الصحفيين، بعدما أحرز سيتي اللقب للموسم الثاني على التوالي: "أنا سعيد جدا هنا. لن أذهب إلى مكان آخر لأني لا ألعب.. هذا جزء من اللعبة. أحتاج إلى أن أكون قويا وأبقى قويا. هذا جزء من شخصيتي".

وأكد محرز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين عندما قاد ليستر سيتي لإحراز لقب الدوري موسم 2015-2016، أنه كان يدرك مدى صعوبة اللعب في التشكيلة الأساسية الرائعة لسيتي.

ومع تتويج مانشستر سيتي باللقب بفارق نقطة واحدة عن منافسه الشرس ليفربول، أصبح محرز أول لاعب عربي يحصل على اللقب مرتين.

وأضاف محرز: "ليس من السهل الدخول في فريق متجانس ومميز.. هذه التشكيلة فعلت كل شيء الموسم الماضي".

"كنت أدرك أن الأمر لن يكون سهلا في عامي الأول لكني أشعر بثقة كبيرة في نفسي وليس لدي أي شكوك في إمكانياتي".

وستكون الفرصة متاحة أمام سيتي لتحقيق ثلاثية من الألقاب المحلية في إنجلترا، حيث يواجه واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل.