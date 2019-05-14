وأوضح المصدر أن إدارة الريال أخبرت نافاس، البالغ من العمر 32 عاما، أنه خارج خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الموسم المقبل.

وتابع أن مسؤولي النادي الملكي طلبوا من الحارس بدء مرحلة دراسة العروض المعروضة عليه استعدادا للانتقال إلى فريقه الجديد مع بداية "الميركاتو الصيفي".

وذكرت الصحيفة أن نافاس تلقى الخبر، نهاية الأسبوع الماضي، مما جعله يشعر بغضب جديد، لأنه كان يعتقد أنه سيعود للمشاركة مع فريق العاصمة الإسبانية.

وقال زيدان لنافاس إنه غير قادر على القيام بأي شيء حيال هذا الوضع لأن مجلس الإدارة اتخذ قراره بالفعل، مضيفا أن سفينة الفريق الملكي تراهن على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال المرحلة المقبلة.

وكان كيلور جدد عقده مع ريال مدريد في شهر ديسمبر الماضي لمدة موسم واحد.

ومنذ رحيل الفرنسي زيدان عن رأس الجهاز الفني للريال، العام الماضي، وتعاقد إدارة "الميرينغي" مع كورتوا، فقد كيلور نافاس مركزه في تشكيلة الفريق الأساسية.