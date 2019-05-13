وكان آخر من حاز ذلك اللقب لاعب يبلغ من العمر 19 عاما، إذ أطلق لقب "ميسي" على اللاعب التركي عبد القادر عمر، وحاز ذلك الوصف لأدائه القوي مع فريقه طرابزون سبور في الدوري التركي، بعد أن تمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع 7 عبر تمريرات حاسمة.

وارتبط اسم "ميسي التركي" بالدوري الإنجليزي، إذ ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

لكن ماذا عن بقية اللاعبين الذين حملوا أيضا لقب "ميسي الجديد"؟.. صحيفة "صن" البريطانية استعرضت أهم الواعدين الذين نالوا هذا الوصف في بلدانهم، وكيف انتهت بهم الأمور الآن.

ميسي الإنجليزي: وهو باتريك روبرتس (22 عاما)، وقد نشأ في نادي فولهام، وبعد أداء لافت مع الناشئين انضم إلى مانشستر سيتي بمليون جنيه إسترليني، قبل أن يعار سيلتك الاسكتلندي، حيث عانى الكثير من الإصابات ولم يقدم مستوى قويا هناك، فجرت إعارته مجددا لجيرونا الإسباني، وهناك لعب 14 مباراة فقط ثم اختفى.

ميسي الصغيرة: هي اللاعبة فران (فرانسيسكا) كيربي، تلعب حاليا مع تشلسي الإنجليزي، ونالت جائزة أفضل لاعبة في بريطانيا عام 2018، ويبدو أن تستحق لقب "ميني ميسي" في مجال كرة القدم النسوية لمهاراتها الرائعة.

ميسي الاسكتلندي: بدأت موهبة ريان غولد بالتألق في سن 17 عاما، عندما ساعد فريقه دندي يونايتد في التأهل إلى نهائي كأس اسكتلندا عام 2014، وانتقل بعدها للعب في صفوف سبورتنغ لشبونة البرتغالي، لكنه لم يقدم ما هو مأمول منه حتى الآن.

ميسي السويسري: لقب شيردان شاكيري عندما بزغ نجمه، فقد لعب مع بازل السويسري وتدرج في الفئات العمرية حتى أصبح يلعب في الفريق الأول، ثم انتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني في عام 2012 ، ثم في يناير 2015 أعلن انضمامه إلى إنتر ميلان الإيطالي من خلال مشروع إعادة بناء النادي الإيطالي وإرجاعه إلى أمجاده العريقة، وبعد تألقه مع منتخب سويسرا في مونديال روسيا انتقل إلى ليفربول الإنجليزي، ورغم قلة مشاركاته فقد كان له دور حاسم في الكثير من المباريات خلال الدوري الإنجليزي.

ميسي الكتالوني: هو جيرارد ديولوفيو ابن إقليم كتالونيا معقل مدينة برشلونة، ويبلغ من العمر حاليا 27 عاما، وقد لعب لواتفورد الإنجليزي ثم أعير إلى إيفرتون، لكن برشلونة قرر استعادته بعد نهاية الموسم ليدخل ضمن خطط المدرب لويس إنريكي، لكن سرعان ما أعير مرة أخرى إلى إشبيلية الإسباني، قبل أن يعود إلى واتفورد من جديد.

ميسي الألماني: ويدعى ماركو مارين، و هو هو لاعب كرة قدم ألماني من أصل صربي لعب مع فيورنتينا للإيطالي على سبيل الإعارة من تشلسي، يلعب بخط الوسط وسبق له اللعب مع فيردر بريمن الألماني، وفي صيف 2012 انضم إلى تشيلسي لكنه لم يحصل على فرص كافية للعب من النادي اللندني، فقرر أن يجرب حظه في دوريات أخرى مثل اليوناني والإسباني والصربي.

ميسي الكرواتي: وهو آلن خليلوفيتش (23 عاما) ويلعب حاليا مع ميلان الإيطالي معارا من ستاندار لييغ البلجيكي، وبدأ مسيرته الكروية في عام 2002 كلاعب ناشئ في نادي دينامو زغرب في كرواتيا، ثم ترقى للفريق الأول في عام 2012، وفي مارس 2014، أعلن برشلونة عن انتقال خليلوفيتش إلى صفوفه مقابل 2.2 مليون يورو، في عقده يمتد لخمس سنوات، قبل أن ينتقل إلى هامبورغ الألماني عام 2106، وبعدها إلى ستاندار ليبغ.

ميسي النرويجي: مارتن أوديغارد الذي كان يلعب في صفوف سترومسودست النرويجي قبل أن يشتريه ريال مدريد الإسباني مقابل 4 ملايين يورو في عام 2015، ويلعب حاليا مع فيتيسه آرنهم الهولندي بنظام الإعارة، وقد يكون لديه فرصة كبيرة للعودة إلى النادي الملكي في الموسم المقبل.

وبالإضافة إلى تلك الأسماء، فإن لاعبين في بيرو وإيران والهند وجنوب أفريقيا وكوسوفو واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيجيريا وأيرلندا وتايلاند، يحملون لقب "ميسي" وبعضهم خاض تجربة في أوروبا، لكنهم لم يصلوا إلى مستوى "ساحر الأرجتنين"، الذي يبقى لاعبا فريدا منه نوعه حتى الآن.