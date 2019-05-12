وسجل ساديو ماني ثنائية في مرمى وولفرهامبتون في آخر مباراة بالدوري، ليرفع رصيده إلى 22 هدفا وهو نفس رصيد صلاح.

كما سجل أوباميانغ هدفين في مباراة أرسنال ضد بيرنلي التي انتهت بثلاثية للمدفعجية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 22 هدفا.

وبحسب لوائح الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، يمكن تقاسم جائزة الحذاء الذهبي حال تساوى لاعبين أو أكثر فى عدد من الأهداف المسجلة.

وبتتويجه للعام الثاني على التوالي هدافا للدوري الأنجليزي، أصبح محمد صلاح بين عدد قليل من نجوم الدوري الإنجليزي الذين أحرزوا لقب الهداف موسيمن متتاليين، ومن بينهم هاري كين ومايكل أوين وفان بيرسي.

وبنتائج المرحلة الثامنة والثلاثين، بقي فارق النقطة الواحدة على حاله بين مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب، فأنهى الأول الموسم مع 98 نقطة مقابل 97 للثاني الفائز على ولفرهامبتون 2-صفر، في ختام بطولة شهدت تنافسا من الأقوى في تاريخ الكرة الإنجليزية.

وتوج سيتي باللقب للمرة الثانية تواليا والرابعة في المواسم الثمانية الأخيرة، بينما سيحتاج ليفربول الى الانتظار مجددا للتتويج بلقبٍ يبحث عنه منذ رَفَع الكأس للمرة الأخيرة عام 1990.