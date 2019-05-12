ومنح الفوز 76 في مسيرة بطل العالم خمس مرات والثالث، هذا الموسم، التقدم بفارق سبع نقاط على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، بعد خمسة من 21 سباقا.

وحصل السائق البريطاني على نقطة إضافية بتحقيق أسرع لفة في السباق، وساعده نزول سيارة الأمان إلى الحلبة في أن يحصل على فرصة الخضوع لوقفة صيانة ثانية دون فقدان مركزه.

وجاء ماكس فرستابن سائق "رد بول" الذي يستخدم محركات هوندا في المركز الثالث أمام سائقي فيراري سيباستيان فيتل وشارل لوكلير في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وقال هاملتون "نصنع التاريخ بحصد المركزين الأول والثاني للمرة الخامسة على التوالي. أنا فخور بكوني جزءا من هذا وبعمل الجميع".

وبدأ بوتاس من مركز أول المنطلقين وهو متصدر للبطولة، لكن انطلاقته كانت ضعيفة وخسر المقدمة في صراع ثلاثي في المنعطف الأول، إذ تجاوزه هاميلتون من الجانب الأيمن بينما كان فيتل يحاول اقتناص الفرصة من الناحية اليسرى.

وانتزع هاملتون الصدارة وأغلق فيتل المكابح ليتسبب في تضرر إطاره وصمد بوتاس في المركز الثاني فيما تقدم فرستاين من المركز الرابع عند الانطلاق إلى الثالث.

وقال بوتاس "الأمور كانت متكافئة لكني فقدت كل شيء في البدايةوكان هناك أمر غريب في السيارة وهو شيء لم أشعر به من قبل.