وقلب سيتي تأخره أمام مضيفه برايتون بهدف، لينهي الشوط متقدما 2-1، بينما أنهى ليفربول الشوط الأول ضد ضيفه ولفرهامبتون متقدما 1-صفر.

وفي ظل تقدم كل من الفريقين، سيبقى الفارق بينهما على حاله (نقطة)، اذ سيرفع سيتي رصيده في الصدارة إلى 98 نقطة، مقابل 97 لليفربول.

وعلى ملعب برايتون، تمكن المضيف من كبح هجوم سيتي لجزء كبير من الشوط الأول، بل وتقدم عليه بهدف من رأسية لغلين موراي بعد ركلة ركنية (27). لكن الفريق الشمالي أعاد تشغيل محركاته الهجومية سريعا، وعادل بعد دقيقة واحدة فقط عبر هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي استغل تمريرة متقنة بالكعب داخل المنطقة من زميله الإسباني دافيد سيلفا، ليلتف ويسددها أرضية قوية بين قدمي حارس برايتون الأسترالي ماثيو راين.

وفي الدقيقة 38، أضاف المدافع الفرنسي لسيتي إيمريك لابورت هدف التقدم (2-1) بكرة رأسية بعد ركلة ركنية.

وعلى ملعب أنفيلد في ليفربول، سجل المضيف في مرمى ولفرهامبتون في الدقيقة 17 عبر السنغالي ساديو مانيه، الذي تابع من داخل منطقة الجزاء تمريرة عرضية من الجهة اليمنى للظهير ترنت ألكسندر-أرنولد، قوية في مرمى الحارس البرتغالي روي باتريسيو.

ويبحث سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، عن الاحتفاظ بلقب الدوري والتتويج للمرة الرابعة في المواسم الثمانية الأخيرة، بينما يأمل ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب في رفع كأس البطولة الإنكليزية للمرة الأولى منذ العام 1990.