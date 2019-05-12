وفي التصميم الجديد لشركة "أديداس"، ينقسم القميص إلى نصفين أبيض وأسود، مع وجود خط وردي فاصل بين اللونين في المنتصف، وفاء لمؤسسي النادي، وتذكيرا بلون الزي الأول ليوفنتوس.

وبذلك تخلى بطل إيطاليا عن الخطوط السوداء والبيضاء المعتادة على قميصه، لأول مرة منذ 116 عاما، بحسب تقارير صحفية محلية.

وجرى اعتماد التصميم الجديد بعد أن وجدت أبحاث أن قصمان يوفنتوس ذات الخطوط السوداء والبيضاء، تذكر مشجعي النادي في الولايات المتحدة بملابس الحكام في رياضتي البيسبول وكرة القدم الأميركية.

وقبل أشهر سربت صور الزي الجديد، مما أثار ردود فعل متبانية بين عشاق العملاق الإيطالي، إذ اعتبر البعض أنه لا يعبر عن عراقة النادي.

واتهمت جماهير النادي الإدارة بأنها تحاول أن توفر لنفسها باب جديدا من أجل تحقيق الأرباح، بتغيير الشعار مرة، كما حدث مؤخرا، وإحداث ثورة في القميص التاريخي مرة أخرى.

وفي المقابل، عبر مشجعون آخرون عن إعجابهم بالقميص الجديد، باعتباره "يلائم روح العصر ويرضي أذواق الشباب المحبين للموضة".