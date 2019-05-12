وفي مباراة امتدت لما بعد منتصف ليل السبت، تمكن اليوناني البالغ من العمر 20 عاما، من إقصاء المخضرم الإسباني (32 عاما) بنتيجة 6-4، 2-6، و6-3، ليتفوق عليه للمرة الأولى في رابع مباراة بينهما.

وبذلك، واصل نادال المتوج بـ17 لقبا في البطولات الكبرى، تقديم نتائج مقلقة قبيل محاولته تعزيز رقمه القياسي في بطولة رولان غاروس (11 لقبا)، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في أواخر مايو الحالي.

وخرج "الماتادور" للمرة الثالثة من الدور نصف النهائي لدورة مقامة على الملاعب الترابية، بعد مونتي كارلو (ماسترز) وبرشلونة.