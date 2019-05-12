فبعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قرر الحكم أمين عمر احتساب 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع، إلا أنه مد الوقت دقيقة أخرى فتحت الباب أمام 3 نقاط عصيبة "في الوقت المفضل" للأهلي، أحكم بها الفريق قبضته على صدارة المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بقدم المهاجم البرازيلي جيرالدو، في الدقيقة 97 و55 ثانية، أي بعد نحو دقيقة من انتهاء الوقت الذي أقره عمر بديلا عن الوقت الضائع خلال الشوط الثاني، الذي كان عامرا بالدقائق المهدرة بسبب سقوط اللاعبين للإصابة.

لكن الـ55 ثانية الإضافية كانت وراء عاصفة من الانتقادات لعمر، لا سيما من المدير الفني لسموحة حسام حسن ورئيس النادي فرج عامر، الذي اعتبر أن الفريق السكندري "شهيد التحكيم" أمام حامل اللقب.

ويرى حسام حسن، وشقيقه التوأم إبراهيم الذي يعاونه في الجهاز الفني، أن الحكم مد الوقت بدل الضائع حتى يتمكن الأهلي من تسجيل هدف، لكن أنصار الأخير يؤكدون أن الوقت بدل الضائع ذاته شهد نحو دقيقة ونصف وقتا مهدرا بسبب إصابة مدافع سموحة.

ويقول حسن إنه وشقيقه تعرضا لسيل من الشتائم من بعض جماهير الأهلي في أعقاب اللقاء، فيما كشفت إعادات تلفزيونية مشادات كلامية بين التوأمين وبعض الحضور في المدرجات.

وامتد أثر اللقاء إلى تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز الذي ينافس أيضا على القمة، الذي استخدم لهجة ساخرة في منشور على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "تريدوننا ألا نجلب حكاما أجانب؟".

وفي موسم ساخن ومثير من الدوري المصري يشهد منافسة ثلاثية على الصدارة، واجه الحكام اتهامات متكررة بمحاباة بعض الفرق على حساب الأخرى، مما دفع بعض الأندية إلى الاستعانة بحكام أجانب.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة من 30 مباراة، يليه بيراميدز ثانيا وله 65 نقطة من 31 لقاء، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث بـ63 نقطة من 28 مواجهة.