ومن المقرر أن يستضيف الشياطين الحمر، فريق كارديف سيتي على ملعب "أولد ترافورد" مساء الأحد، في الجولة الأخيرة من البريميرليغ.

وتلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة بالخروج من المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبالتالي عدم التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان مان يونايتد قد ودع دوري الأبطال من الدور ربع النهائي، بعد تلقي خسارة ثقيلة على يد برشلونة في معقله كامب نو.

وذكر ميرسون أن إدارة النادي ستعقد اجتماعا، وقد تصدر قرارا بإقالة سولسكاير من تدريب مانشستر يونايتد، في حال خسر أمام كارديف سيتي، حسب ما ذكر موقع "سكاي سبورتس".

وتعاقد مان يونايتد مع سولسكاير بشكل دائم بعد تحقيقه نتائج إيجابية وانتصار في 10 من 11 مباراة قادها النرويجي كمدرب مؤقت للشياطين الحمر.

كما نجح في قيادة الفريق لتحقيق ريمونتادا تاريخية على حساب باريس سان جرمان في دور الـ 16 من التشامبيزليغ.