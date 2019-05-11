وتحدث فالفيردي حديث الواثق في البقاء في "كامب نو" عن مباراة خيتافي، السبت، ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإسباني.

وعلى الرغم من الأخبار القادمة من داخل النادي بوجود حالة من اليأس والإحباط تسيطر على فالفيردي واللاعبين، إلا أن المدير الفني الإسباني خرج أمام وسائل الإعلام للحديث عن مباراة ختيافي، وأكد أنهم يجب أن يخطوا للأمام وألا يختبئوا خلف أحد الأحجار.

وفشل برشلونة في التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، بسقوطه برباعية نظيفة في المباراة، التي جمعته بليفربول ليحجز "الريدز" مقعده في نهائي الأبطال للسنة الثانية على التوالي.

وقال فالفيردي خلال مؤتمر صحفي: "خيتافي يلعب بطريقة مشابهة لطريقة فالنسيا ويجب علينا أن نخطو للأمام، لقد قدمنا من أسبوع صعب للغاية وترك آثاره على الجميع، ولهذا من المهم أن نستعيد أنفسنا في أقرب وقت ممكن ونظهر ما نحن قادرون على تقديمه".

وبشأن مستقبلة مع برشلونة عقب "ريمونتادا" ليفربول قال فالفيردي: "بالتأكيد أشعر بالقدرة على المواصلة، فما أرغب به هو اتخاذ خطوة للأمام وليس الاختباء خلف أحد الأحجار، نحن متأثرون للغاية، لن أنفي هذا الأمر ولا يمكننا خداع أنفسنا، قد نتعرض لخسارة نصف نهائي أمام ليفربول، ولكن ما يؤلمني هي طريقة حدوث ذلك."

وفيما يتعلق بمساندة إدارة النادي له قال مدرب برشلونة : "نعم، لقد تحدثت مع رئيس النادي، ودائمًا ما شعرت بأنه يساندني، أدرك جيدًا الأمور التي يتم تناولها وذلك لأنه عندما يحدث أمر كهذا فإن كل شيء يهتز ويتأرجح".