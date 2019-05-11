ويأتي ريال مدريد الإسباني في طليعة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات هازارد، إذ أن مدرب "الملكي" الفرنسي زين الدين زيدان خصص ميزانية تصل إلى 130 مليون دولار.

ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن تشلسي مستعد للتخلي عن هازارد، وسيخصص عائدات الصفقة في ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو، إن رفع حظر شراء اللاعبين عن النادي.

وبحسب تقرير للإذاعة الإسبانية، فقد كلّف برشلونة عددا من الوسطاء لإيجاد ناد جديد لكوتينيو في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد استجاب تشلسي بشكل إيجابي مع الأمر، إذ أن مالك النادي رومان إبراموفيتش يعتقد أن اللاعب هو البديل المثال لتعويض غياب هازارد.

ورغم هذا التقرير، إلا أن لاعب وسط برشلونة كوتينيو، سبق أن لمح إلى رغبته في اللعب إلى جانب مواطنه نميار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان كوتينيو (27 عاما) يتحدث لصحيفة "Calcio Mercato" الإيطالية، قائلا: "من دواعي سروري اللعب معه. لقد لعبنا لوقت طويل مع فرق الشباب في البرازيل، والآن أصبح (نيمار) لاعبا خاصا".

وكان كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة العام الماضي، مقابل صفقة بلغت 184 مليون دولار قادما من ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد 6 أشهر فقط من مغادرة نيمار للنادي الإسباني.