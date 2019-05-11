وتقدم دوايت جايل بهدف لوست بروميتش في الدقيقة 16، ليرفع رصيده إلى 24 هدفا في دوري الدرجة الثانية، بعد خطأ من جلين ويلان.

وأدرك البديل كونور هوريهان التعادل لأستون فيلا بتسديدة هائلة من حافة المنطقة بعد تمريرة من النشيط جاك جريليش في الدقيقة 75.

وبعد 4 دقائق حصل جريليش على ركلة جزاء نفذها زميله تامي أبراهام، المعار من تشلسي، بنجاح ليسجل هدف الفوز.

وتعرض جايل، هداف وست بروميتش، للطرد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي ليغيب بالتالي عن لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المباراة الأخرى بقبل نهائي الملحق سيلعب ليدز يونايتد مع ديربي كاونتي، السبت، بينما تقام مباراة الإياب الأربعاء.

ويتأهل الفائزان لخوض مواجهة فاصلة على الصعود في استاد ويمبلييوم 27 مايو لتحديد ثالث المتأهلين للدوري الممتاز بعد نوريتشسيتي وشيفيلد يونايتد.