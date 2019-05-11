وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مانشستر يونايتد نشر رسالة الوداع، التي صورها هيريرا لاعب خط الوسط، بعدما قرر عدم تجديد عقده.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع "تويتر" رسالة سجلها هيريرا بصوته، وتتضمن بعض اللقطات لمسيرته مع الفريق.

وقال هيريرا في رسالته "الأحمر في قلبي، عرفت هذا من اللحظة الأولى التي لعبت فيها هنا، ومنذ التي بدأت فيها ارتداء هذا القميص"، مضيفا "ناد يمتلك آلاف المشجعين الذين يحترمون ويتذكرون كل اللاعبين الذين منحوا كل ما لديهم".

وتابع "شعرت أنني مميز، حين كنت أسمع الجماهير تغني باسمي، وبالفخر حين قرروا أنني كنت جزءا من تاريخ هذا النادي".

وأردف "في كل مرة كنت أمثل فيها هذا النادي، في كل مباراة، في النصر والهزيمة، حتى عندما لم أتمكن من المساعدة في الملعب، أفهم ما يعنيه هذا النادي".

وقال هيريرا إنه "سيتذكر كل مباراة مما يقارب 200 مباراة لعبتها بقميص مانشستر يونايتد، مضيفا "لأن اللعب في أعظم ناد في إنجلترا، كان فخرا حقيقيا بالنسبة لي".

واختتم رسالته بالقول "شكرا على هذه السنوات الخمس الرائعة".

وتقول تقايرر إعلامية إن أندير هيريرا قد يوقع لنادي باريس سان جرمان الفرنسي بداية من الموسم المقبل.