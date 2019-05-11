وخلال كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا، بدا أن سيميوني يفضل النجم البرتغالي رونالدو (يوفنتوس)، على الأرجنتيني ميسي (برشلونة)، وذلك في إحدى رسائل "واتساب" التي وصلت للصحافة العالمية.



ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن سيميوني قوله: "ما أعتقده أنه مع فريق ليس أمامه سوى حلول قليلة، يمثل رونالدو قوة يمكن الاعتماد عليها في تقديم العديد من الخيارات".

وأضاف: "أما بالنسبة لفريق يركز على كرة القدم فميسي أفضل بكثير. نحن نتحدث عن فروق ضئيلة للغاية بين اللاعبين".

وتابع مدرب أتلتيكو مدريد: "يستطيع رونالدو حسم مباراة بطرق مختلفة، فهو لا يحتاج إلى 10 هجمات، بل كل ما احتاج إليه ضربتان رأسيتان أمامنا في دوري أبطال أوروبا، وأطاح بنا من البطولة"، في إشارة إلى مواجهة الفريقين بدور الـ16 في البطولة الأشهر هذا الموسم.

وواصل سيميوني حديثه عن الفروق بين النجمين قائلا: "يلعب ميسي مع الفريق الهجومي بشكل أفضل، بينما بمقدور رونالدو الفوز بالمباراة في ضربتين فهو يسهّل الأمور في اللقاءات".

وتابع: "يعتمد ميسي الأسلوب المعقد بلعب الكرة، وهو يلعب في فريق يكمل موهبته، وينتهي به المطاف دائما لإيجاد الحلول".