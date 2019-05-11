وأنهى كوري المباراة كأفضل مسجل في فريقه برصيد 33 نقطة، علما بأن أفضل لاعب في الدوري مرتين سجل كل نقاطه في الشوط الثاني من المباراة التي استضافها هيوستن على ملعبه الجمعة.

وحسم غولدن ستيت سلسلته في الدور نصف النهائي للمنطقة 4-2 (من سبع مباريات ممكنة)، ليبلغ نهائي المنطقة للمرة الخامسة على التوالي، علما بأنه بلغ نهائي الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة وتوج باللقب ثلاث مرات.



وهي المرة الثانية على التوالي التي يقصي فيها ووريورز منافسه روكتس ونجمه جيمس هاردن من نصف نهائي المنطقة الغربية في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لدوري المحترفين (4-صفر في نصف نهائي الموسم الماضي).

وبات غولدن ستيت ثاني فريق يبلغ نهائي منطقته (نصف نهائي الدوري) بعد ميلووكي باكس، الذي حجز أول مقعد في نهائي الشرقية على حساب بوسطن سلتيكس.

وسينتظر كل من ميلووكي وغولدن ستيت، الفائز في السلسلتين المتبقيتين في نصف نهائي كل منطقة: تورونتو رابتورز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز (يتعادلان 3-3 في نصف نهائي الشرقية)، ودنفر ناغتس وبورتلاند ترايل بلايزرز في الغربية (يتعادلان 3-3 أيضا).

وجاء فوز غولدن ستيت بالأمس في غياب أفضل لاعب في النهائي مرتين، وهو كيفن دورانت الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى في المباراة الخامسة.