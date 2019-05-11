ويعتبر الكثير من جمهور كرة القدم، نسخة هذا الموسم من البطولة الأكثر "جنونا"، بسبب اللحظات الدرامية الكثيرة التي شهدتها البطولة، وآخرها "ريمونتادا" ليفربول أمام برشلونة، وتوتنهام في مواجهة أياكس أمستردام، في لقائي نصف النهائي.

وتم تسجيل 264 هدفا خلال 124 مباراة في البطولة حتى الآن، بمعدل 2.94 هدف في المباراة، منها 22 هدفا جاءت في الوقت بدل الضائع، آخرها هدف البرازيلي لوكاس مورا في مرمى أياكس أمستردام الأربعاء الماضي الذي أطاح بأحلام الفريق الهولندي وقاد توتنهام إلى النهائي الأول في تاريخه.



ومن أبرز الإحصائيات التي نشرتها الصحيفة، السرعة الأعلى للاعبين، والتي جاءت بمفارقة إذ تساوى فيها الغريمان اللدودان ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، حيث وصل الاثنان للسرعة القصوى في البطولة، التي بلغت 30 كم في الساعة.



أما الصربي دوسان تاديتش، فكان الأكثر "اجتهادا" بالتحرك في الملعب، حيث غطى مسافة 140 كم خلال البطولة، وهو الرقم الأعلى، وذلك خلال مشاركته بجميع مباريات فريقه أياكس أمستردام.

أما بالنسبة للهدافين، فيبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي حسم السباق برصيد 12 هدفا، سجلها في 10 مباريات خاضها بدوري الأبطال.



كما ساهم البرغوث الأرجنتيني بقوة في تصدر برشلونة لائحة الفرق الأكثر تسديدا على المرمى، برصيد 199 تسديدة، 77 منها كانت على المرمى.



ومن غرائب البطولة أن فريقي ليفربول وتوتنهام، اللذين سيخوضان النهائي يوم 1 يونيو، تلقيا 4 هزائم هذا الموسم، وهو رقم مرتفع بالنسبة للفرق التي تأهلت للنهائي في السابق، وبالمقارنة لم تتعرض أندية برشلونة وبايرن ميونيخ وليون للهزيمة سوى مرة واحدة هذا الموسم.