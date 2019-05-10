وقال المدرب الألماني الذي يتأهل إلى خوض نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام في مدريد، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحاجة إلى التدقيق في طريقة اختيار المدن، التي تستضيف مثل هذه المباريات.

وفي الوقت الذي عبر فيه جمهور ليفربول وتوتنهام هوتسبير عن الانزعاج من ارتفاع أسعار تكاليف السفر والإقامة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين في مدريد، قال كلوب إن مشجعي تشلسي وأرسنال يشعرون بصعوبات أكبر.

وقال كلوب للصحفيين الجمعة "أعتقد أن تكاليف السفر والإقامة في مدريد باهظة بشكل كبير، لكن الذهاب إلى باكو لمشاهدة نهائي الدوري الأوروبي مسألة تثير الضحك".

ونقلت رويترز عن كلوب قوله "لا أعرف ماذا تناول من اتخذوا مثل هذه القرارات في وجبة الإفطار حين أقدموا على ذلك.

وقال مدرب ليفربول "توجهنا العام الماضي إلى كييف (في نهائي دوري أبطال أوروبا) وهي مدينة رائعة. لكن كان من المستعبد أن يكون فريق روسي أو فريق من هذا الجزء من العالم في المباراة النهائية".

وفي ظل عدم وجود رحلات طيران مباشرة من لندن إلى باكو سيضطر الجمهور الراغب في مشاهدة المباراة للسفر لمدة قد تصل إلى 14 ساعة.

وقال كلوب "مثل هذه القرارات يجب أن تكون أكثر مراعاة للظروف. القرار كان غير مسؤول. لا أعرف كيف يفعلون ذلك وأتعاطف كثيرا مع الجمهور".