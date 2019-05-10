ووفق دراسة أجرتها مؤسسة "أولوسيب" التي تطبق تقنية الذكاء الاصطناعي في عالم كرة القدم، فإن المهاجم الأورغوياني إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جرمان، يمثل الصفقة المثالية التي يحتاجها ريال مدريد لرفع مستوى تهديفه، وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ويمتلك كافاني في رصيده 19 هدفا بهذا الموسم، وهو قادر إلى جانب الفرنسي كريم بنزيمة على تسجيل هدف كل 112 دقيقة، من خلال معدل 3 أو 4 تسديدات في كل مباراة.

وتعليقا على الدراسة، قال خبير الذكاء الاصطناعي، أسيير رودريغيز: "سيتغير دور كافاني إن انضم لريال مدريد بحيث يتحول من مساعد للثنائي نيمار ومبابي، لهداف وصانع أهداف إلى جانب بنزيمة".

وأضاف: "يسمح الذكاء الاصطناعي بالتنبؤ بالأداء، ومعالجة ذلك الجانب، بحيث يتم التوصل في النهاية للخيار الأفضل وفق ظروف معينة يتم أخذها بعين الاعتبار".

وأخذت الدراسة عدة عوامل في الحسبان مثل قدرة كافاني على التأقلم في "الليغا" الإسبانية والانسجام مع زملائه في النادي المدريدي، هذا إلى جانب غياب البرتغالي رونالدو.

كذلك أظهرت الدراسة أن النجوم الشباب أمثال لوكا يوفتيش وتيمو فيرنر من أفضل البدلاء بالمستطيل الأخضر، حيث نجح اللاعب الصربي في تسجيل 24 هدفا بالموسم الجاري، وصنع 6 أهداف بمعدل مشاركة في 38 لقاء، في حين سجل الألماني فيرنر 14 هدفا.

وفي سبيل العودة لمنصات التتويج فقد بات بحكم المؤكد تعاقد "الميرنغي" مع ثلاثة نجوم من العيار الثقيل حتى الآن وهم بول بوغبا من مانشستر يونايتد وإيدن هازارد من تشلسي وكريسيتيان إريكسون من توتنهام، وفقا لموقع "سبورت بابيل".

كذلك أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، أن مدرب الفريق زين الدين زيدان أبلغ الثلاثي ماركوس لورينتي وداني سيبايوس وغاريث بيل بالبحث عن عروض للرحيل الصيف المقبل.

وحسب الصحيفة فإن المدرب الفرنسي أخبر اللاعبين الثلاثة بمصيرهم، وأكد لهم أنهم لن يكونوا ضمن أولوياته في الموسم القادم مما يعني رحيلهم عن الفريق أو البقاء والقبول بدور ثانوي.