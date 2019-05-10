وتولى المدرب السابق لتشلسي وليستر سيتي المسؤولية في النادي الإيطالي في مارس الماضي عقب إقالته من تدريب فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير .

وقال رانييري للصحفيين قبل مواجهة روما ويوفنتوس المتوج مؤخرا بلقب الدوري المحلي الأحد المقبل "حضرت إلى روما كرد فعل على دعوتي من قبل النادي.. وكنت امتلك الإثارة والحماس للمساعدة وذلك كمشجع لروما".

ونقلت رويترز عن رانييري قوله: "ينتهي عملي هنا بنهاية الموسم. عندما تنتهي المباريات الثلاث المتبقية، فسينتهي عملي هنا".

وقاد رانييري روما لأربعة انتصارات في تسع مباريات بـ"الكالتشيو"، ويحتل النادي المركز السادس في ترتيب الدوري متراجعا بفارق ثلاث نقاط خلف اتلانتا صاحب المركز الرابع الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.