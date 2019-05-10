وقال الكرواتي شيليتش عبر تويتر "جمهوري الحبيب ومنظمو بطولة مدريد المفتوحة ونوفاك جوكوفيتش، أبدي آسفي للإعلان عن أنني يجب أن انسحب من مباراة اليوم.

ونقلت رويترز عن شيليتش "واجهت ليلة مروعة وأنا اتعامل مع حالة تسمم غذائي. أنا محبط للغاية لانتهاء مشاركتي في مدريد بهذه الطريقة. أشكركم على مساندتكم".

وسيواجه جوكوفيتش، الذي يمضي الأسبوع 250 له وهو على قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس، إما السويسري روجر فيدرر أو النمساوي دومينيك تيم في نصف النهائي، السبت.

وفاز اللاعب الصربي، الذي حصد لقب البطولة المقامة في العاصمة الإسبانية عامي 2011 و2016، على تيلور فريتز وجيريمي شاردي في الدورين الثاني والثالث للبطولة.