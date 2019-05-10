وفي حديث لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قال النجم السابق لبرشلونة، إنه يتم إلقاء اللوم دائما على ميسي عند أي خسارة.

وأضاف رونالدو: "برشلونة فريق عظيم، ولديهم أفضل لاعب في العالم. عندما يفوز برشلونة يرجع الجميع الفوز لميسي، لذا فمن غير العدل أن يتم تحميله مسؤولية الخسارة أمام ليفربول".

وتابع: "لم يكن أداء ليفربول مفاجئا لبرشلونة الذي افتقد إلى الحظ في اللقاء. قدم ميسي في مباراة الذهاب أداء رائعا، ولكن الريدز تألقوا في الإياب بحماسهم"، وفق ما نقل موقع "فوكس سبورتس".

وتناول رونالدو في حديثه وضع نادي ريال مدريد قائلا: "جمهور الفريق متطلب جدا ويريدون عودة النادي للانتصارات ولكن الأمر ليس ممكنا حاليا. لا أعرف ما هي نية المدرب زيدان بشأن الموسم المقبل، لكني أتمنى له أن يعود بالنادي لمنصات التتويج".

وأوضح: "عانى النادي الملكي من موسم معقد، إلا أن الجماهير تثق في زيدان نظرا لقصته المميزة كلاعب ومدرب".

وخسر برشلونة برباعية نظيفة أمام الفريق الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة التي كان يأمل بإضافتها إلى إنجازاته خلال الموسم الجاري.

وحسب صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، تعرض ميسي لانتقادات كلامية من بعض مشجعي فريقه في مطار جون لينون، بعد الأداء الضعيف للفريق الكتالوني في مباراة الإياب التي عوض فيها ليفربول خسارته بثلاثية نظيفة ذهابا.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن ميسي (31 عاما) دخل في نوبة بكاء في غرفة ملابس برشلونة، عقب الخسارة المذلة برباعية نظيفة.

وتألق ميسي في لقاء الذهاب بملعب "كامب نو"، وسجل هدفين من ثلاثة، فيما تعشم مشجعو الفريق بأن يحقق برشلونة عبورا سهلا إلى الدور النهائي من البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ عام 2015.