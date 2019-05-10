وسيحرم الاتحاد الفرنسي النجم البرازيلي من اللعب 3 مباريات محلية مقبلة مع فريقه باريس سان جرمان، مما يعني أنه لن يكمل هذا الموسم مع فريقه للنهاية.

وقالت مصادر فرنسية إن نيمار سيسمح له بخوض مباراة الفريق أمام أنجير بالدوري الفرنسي، لكنه سيغيب عن اللقائين الأخيرين، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر الفرنسي الموسم المقبل.

ومن ناحية أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن البرازيلي نيمار استأنف قرار إيقافه ثلاث مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة فرانس برس أن "تاريخ اجتماع لجنة الاستئناف لم يحدد بعد".

وعوقب البرازيلي على الصعيد الأوروبي لشتمه حكام مباراة إياب دور الـ16 التي فاز فيها مانشستر يونايتد الإنجليزي في 6 مارس على سان جرمان على ملعب بارك دي برانس 3-1، وتأهل الأول بفارق الأهداف المسجلة خارجا بعد أن خسر ذهابا على ملعبه أولد ترافورد صفر-2،

ولم يشار نيمار في تلك المباراة بسبب الإصابة، لكنه كتب لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي "إنه العار. يضعون أربعة صبية لا يفهمون شيئا في كرة القدم لرؤية الإعادة بالفيديو (...) ليذهبوا الى الجحيم".

وبموجب هذه العقوبة التي اتخذت بحقه في 26 أبريل، سيغيب نيمار عن المباريات الثلاث لسان جرمان في دور المجموعات الموسم المقبل، إلا إذا قضى الاستئناف برفعها أو تخفيفها.