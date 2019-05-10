وسيغيب سواريز لمدة تتراوح من 4 الى 6 أسابيع، بالتالي عن نهائي كأس إسبانيا ضد فالنسيا في 25 مايو الحالي، وعن بداية بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل من 14 يونيو الى 7 يوليو المقبلين.

وأصدر النادي الكتالوني بيانا أكد فيه أن "لاعب فريق الدرجة الأولى لويس سواريز خضع لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليمنى التي تعاني من ضرر في الغضروف، أما فترة غيابه المحتملة فتتراوح من 4 إلى 6 أسابيع".



وعانى سواريز من آلام متكررة على مستوى الغضروف ما جعله يغيب عن المباريات الودية لمنتخب الأوروغواي في الأشهر الأخيرة.

واتخذ سواريز، بالاتفاق مع الجهاز الطبي لنادي برشلون،ة القرار بإجراء العملية الجراحية بعد يومين من خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي، بعد تلقيه خسارة قاسية بأربعة أهداف نظيفة في إياب نصف النهائي، بعد ان تقدم ذهابا بثلاثية على ملعبه.



وسيغيب سواريز على الأرجح عن مباريات منتخب بلاده الثلاث في دور المجموعات لبطولة كوبا اميركا ضد الإكوادور في 17 يونيو، واليابان وتشيلي في 21 و25 منه على التوالي.