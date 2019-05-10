وأوضح المصدر أن مستقبل نيمار لن يكون على الأرجح في الفريق الباريسي، مضيفا أن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة لم يحقق ما كان يطمح له في فرنسا (اللقب الأوروبي)، وهو ما سيجعل رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب اللاعب الموهوب، الذي رحل عن برشلونة قبل موسمين، في الرحيل عن "حديقة الأمراء" والانتقال إلى فريق جديد قادر على حصد الألقاب على الصعيد القاري.

وارتبط اسم نجم المنتخب البرازيل بالدوري الإسباني، وبالتحديد بفريق ريال مدريد، حيث قال "فوكس سبورتس" إن النادي الملكي يعتبر أبرز المرشحين للاستفادة من خدماته.

وسبق أن سعى ريال مدريد لضم نيمار في الموسم الماضي، إلا أن إدارة النادي الفرنسي رفضت آنذاك تسريح اللاعب.

وذكر المصدر "لكن اللاعب قد ينتهي به الأمر في فريق آخر، على اعتبار أن عددا من الأندية الأوروبية تعيش حالة استنفار من أجل التنافس على إقناعه بالانضمام إلى صفوفها".