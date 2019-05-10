ووفقا للصحفي المختص بالانتقالات، فابريتسيو رومانو، قدم ليفربول عرضا "ضخما" لتجديد عقد الألماني يورغن كلوب لمدة 5 أعوام قادمة مع "الريدز".

ووقع ليفربول مع كلوب في أكتوبر 2015، وفي حال استمراره للأعوام الخمسة المقبلة وفقا للعقد الجديد، فسيصبح من بين المدربين الأكثر بقاءا على رأس الإدارة الفنية للفريق في تاريخ النادي، مشابها لفترة المدرب التاريخي بوب بايسلي، الذي قضى 9 أعوام على رأس الجهاز الفني.

ووفقا لرومانو، فأن كلوب سيحصل على راتب قدره 10 ملايين يورو (نحو 11.23 مليون دولار)، مما يجعله الثاني أعلى أجرا بالدوري الإنجليزي الممتاز.



ويتقاضى كلوب حاليا 8 ملايين يورو، ولكن نجاحه المستمر مع ليفربول دفع الإدارة لرفع راتبه إلى 10 ملايين يورو، مما قد يبعد جميع الأندية المهتمة بخدمات الألماني.

ويعتبر الإسباني بيب غوارديولا المدرب الأعلى أجرا في إنجلترا، حيث يتقاضى أكثر من 17 مليون يورو سنويا، بينما يتقاضى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام هوتسبر، 9.6 مليون يورو.



وقاد كلوب ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعد انتصاره بنتيجة 4-0 على برشلونة الإسباني، وهو النهائي الأوروبي الثالث لكلوب مع ليفربول، بعد المباراتين النهائيتين في يوروبا ليغ 2016 ودوري الأبطال 2018.