سجل للزمالك عمر السعيد (22) ومحمود علاء (48 من ركلة جزاء)، ولوادي دجلة محمد هلال (66).

بهذه النتيجة دخل الزمالك في صلب الصراع على اللقب رافعا رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني الذي لعب ثلاث مباريات أكثر، وأربع نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراة أكثر، في حين تجمد رصيد وادي دجلة عند 35 نقطة ليتراجع للمركز الثاني عشر.

سيطر الزمالك على أغلب فترات الشوط الأول إلى أن نجح عمر السعيد في تسجيل هدف التقدم له مستغلا خطأ حارس دجلة محمد عبد المنصف في إخراج الكرة من منطقة مرماه وسدد فى الزاوية اليمنى (22).

حاول لاعبو دجلة العودة في النتيجة ولاحت لمهاجميه عدة فرص فشلوا في استغلالها.

مع بداية الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك انبرى لها محمود علاء وسددها على يمين عبد المنصف محرزا الهدف الثاني (48).

بعد الهدف الثاني ضغط دجلة بكل خطوطه سعيا لتعديل النتيجة ونجح محمد هلال في إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار جنش ونقذ الأخير مرماه من هدف ثان مؤكد للضيوف في الدقيقة 68.