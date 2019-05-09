وفي بيان عبر حسابه على "تويتر"، أكد النادي تلقيه "إشعارا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد".

وأضاف "يعكف مجلس الإدارة حالياً مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق اللاعب والنادي"، مشددا على أن "هذا الايضاح (يأتي) من منطلق الشفافية التي يتعامل بها مجلس إدارة النادي مع الجماهير الاتحادية الوفية، وتأكيداً على حرص المجلس على التعاون الكامل مع اللجنة لما فيه مصلحة الرياضة السعودية ونادي الاتحاد واللاعب".

وجاء اكتشاف المادة في الفحص الطبي الذي خضع له المولد على هامش مباراة فريقه ضد النصر في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري بالرياض في أبريل الماضي، وفاز فيها الاتحاد بنتيجة 3-2 وسجل خلالها اللاعب الدولي الهدف الثالث لفريقه.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر (من أصل 16) في الدوري المحلي.

وبموجب الأنظمة المعمول بها في السعودية، سيوقف المولد احتياطيا عن خوض أي مباراة لفريقه في انتظار تحديد موعد جلسة الاستماع له.

وتتبقى للاتحاد مباراتان في الدوري المحلي يسعى خلالهما الى تأكيد بقائه في دوري الدرجة الأولى. كما يرجح غيابه عن المباراة الأخيرة (الجولة السادسة) لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا ضد الوحدة الإماراتي في 21 مايو، علما بأن فريقه ضمن مرافقة منافسه الإماراتي إلى دور الـ16 عن المجموعة الثانية.

ويعد المولد (24 عاما) من أبرز لاعبي الاتحاد، وهو شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وبات المهاجم ثاني لاعب من الاتحاد يواجه فحص منشطات إيجابي بعد النجم السابق محمد نور الذي قضت محكمة التحكيم الرياضي ("كاس") في ديسمبر 2016 بإيقافه أربعة أعوام لثبوت تناوله مواد محظورة، علما بأنه اعتزل اللعب قبل أشهر من القرار، على خلفية فحص المنشطات الإيجابي الذي خضع له في نوفمبر 2015.