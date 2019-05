ومساء الأربعاء، تفوق توتنهام هوتسبير على أياكس أمستردام في إياب نصف نهائي أبطال أوروبا، ليضرب موعدا مع "الريدز" في النهائي المنتظر.

ومباشرة بعد التأهل، نشرت صفحة ليفربول الرسمية على تويتر صورة ترويجية لنهائي "تشامبينزليغ" بين الفريقين الإنجليزيين.

وأرفق المسؤولون على الصفحة الصورة برسالة قصيرة موجهة إلى ليفربول، جاء فيها "See you in Madrid" (نلتقي في مدريد).

والثلاثاء، حجز أبناء يورغن كلوب بطاقة التأهل إلى النهائي، عقب انتفاضهم في وجه برشلونة، وفوزهم عليه بأربعة أهداف نظيفة.

من جانبه، وصف المدرب الأرجنتيني لتوتنهام، ماوريسيو بوتشيتينو، لاعبي ليفربول بالأبطال بعد الريمونتادا أمام برشلونة وقدم التهنئة للمدرب الألماني يورغن كلوب.

يشار إلى أن ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد سيستضيف المباراة النهائية في الأول من يونيو المقبل.

وهذا أول نهائي سيجمع فريقين إنجليزيين في أبطال أوروبا، منذ عام 2008، حين التقى مانشستر يونايتد بغريمه تشلسي. وحسم "الشياطين الحمر" اللقب لصالحهم بفضل الضربات الترجيحية.