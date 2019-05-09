قبل جولة واحدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع احتدام المنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول، قالت تقارير صحفية إن الأخير "لن لينال الدرع نفسه، بل نسخة مقلدة منه"، في حال توج باللقب.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، ويحل حامل اللقب ضيفا على برايتون في الجولة الأخيرة، فيما يستضيف ليفربول ولفرهامبتون.

وفي ظل إقامة مباريات الجولة الأخيرة في التوقيت ذاته، فإنه ستتوفر نسخة مقلدة من الدرع في ملعب "أنفيلد"، في حال خالف فريق المدير الفني يورغن كلوب التوقعات وحقق المفاجأة، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وتستخدم رابطة الدوري النسخة المقلدة خلال بعض البرامج التلفزيونية والجولات الترويجية، بينما توجد النسخة الأصلية في ملعب الاتحاد منذ أحرز سيتي اللقب العام الماضي، ومن المنتظر أن تنقل إلى برايتون لتكون حاضرة هناك يوم الأحد.

وستكون ميداليات البطل متاحة في الملعبين، وسيحصل كل لاعب شارك في 5 مباريات على الأقل على ميدالية، وينطبق ذلك على 21 لاعبا في سيتي و19 لاعبا في ليفربول.

وأحرز ليفربول اللقب 18 مرة، لكن تتويجه الأخير كان في 1990 قبل انطلاق الدوري الممتاز بشكله الجديد.