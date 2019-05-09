وفي حال تم اعتماد المسودة المقترحة التي من المفترض أن يبدأ العمل بها اعتبارا من 2024، فذلك يعني تغييرا كبيرا في دور المجموعات يشمل توزيع الفرق على أربع مجموعات من ثمانية فرق بدلا من الصيغة الحالية لثماني مجموعات من أربعة فرق.

وهذا الأمر يعني المزيد من المباريات للفرق المشاركة في المسابقة، مع اعتماد نظام الصعود والهبوط في خطة تصب لمصلحة الأندية الكبرى.

والخطة الإصلاحية في المسابقة الأهم على الإطلاق على صعيد الأندية لن تشهد إقامة مباريات في عطلة نهاية الأسبوع، ما سيخفف من حدة الاعتراضات من قبل رابطات الدوريات المحلية التي أعربت خلال اجتماع لها الثلاثاء في مدريد عن قلقها العميق مما يدور في الكواليس، مطالبة بضرورة استشارتها والأخذ برأيها في أي تعديلات محتملة.

وتشمل الخطة تأهل الفرق الخمسة الأولى من كل مجموعة الى النسخة المقبلة من المسابقة، بدلا من أن يكون ذلك مرتبطا - كما هي الحال راهنا - بتصنيفها في نهاية الموسم الكروي في بلادها، ما يعني تقليص حظوظ الفرق الصغرى بالمشاركة في المسابقة.