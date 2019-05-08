وكان برشلونة فاز في مباراة الذهاب على ملعب "الكامب نو" بنتيجة 3-0، إلا أن لاعبي ليفربول انتفضوا على أرضية ملعبهم وبين جماهيرهم وأمطروا شباك برشلونة بأربعة أهداف وضعتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر حساب "نادي ليفربول" العربي عبر تويتر تغريدة تقول "متعوّدة"، في إشارة إلى كتيبة برشلونة التي سبق وأن ودع لاعبوها دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أمام روما الإيطالي بطريقة مشابهة لخروجهم أمام ليفربول.

واستطاع روما في الموسم الماضي لدوري أبطال أوروبا أن يقلب الطاولة على برشلونة وفاز بثلاثية نظيفة على النادي الكتالوني ليستفيد من قاعدة الهدف المسجل خارج الأرض، ويستفيد من الهدف الوحيد الذي سجله في مرمى برشلونة في مباراة الذهاب التي انتهت على ملعب الكامب نو لصالح الفريق الكتالوني بنتيجة 4-1.

وهذا الموسم هو الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا الذي يحقق فيه برشلونة نتيجة كبيرة على أرضه في الذهاب، ثم ينهار في الإياب ليودع البطولة.

ومن المفارقة أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر كان حاضرا على إخراج برشلونة من البطولة في المناسبتين، حيث كان لاعبا في روما قبل الانتقال إلى ليفربول.