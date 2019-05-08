وساعد هدفا فينالدوم، الذي حل بديلا لأندي روبرتسون في الشوط الثاني، في الفوز الكبير الذي حققه ليفربول على برشلونة برباعية نظيفة، غطت الخسارة في ذهاب نصف النهائي بنتيجة صفر-3.

ومع تألق فينالدوم بتسجيله هدفين في دقيقتين، سلطت صحف إسبانية الضوء على "رابط بعيد" بين لاعب الوسط الهولندي صاحب الـ28 عاما وريال مدريد، غريم برشلونة المحلي الرئيسي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن فينالدوم هو ابن عم رويستون درينتي (32 عاما)، لاعب وسط الفريق الملكي في الفترة بين عامي 2007 و2012، التي أعير في أواخرها مرتين إلى هيركوليز الإسباني وإيفرتون الإنجليزي.

ومر فينالدوم ودرينتي على فرق الشباب بنادي فاينورد الهولندي، وانتهى المطاف بالأول في ليفربول، والثاني مع سبارتا روتردام الهولندي حاليا.

يشار إلى أن شقيق جورجينيو، جيليانو فينالدوم يلعب لمصلحة سبارتا روتردام أيضا برفقة درينتي، فيما يدافع أخوه غير الشقيق راجيف فان لا بارا عن ألوان ميدلسبره الإنجليزي.