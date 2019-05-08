وسيلعب ليفربول مع الفائز من مواجهة أياكس وتوتنهام الإنجليزي في أمستردام غدا. ويتقدم الفريق الهولندي 1-صفر من مباراة الذهاب.

تقدم ليفربول، الذي غاب عنه الثنائي المصاب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، بهدف في الدقيقة السابعة عندما أخفق جوردي ألبا في تشتيت الكرة بالرأس جيدا لتصل إلى جوردان هندرسون الذي انطلق نحو المرمى وسدد كرة منخفضة تصدى لها الحارس مارك أندريه تير شتيغن لتصل إلى ديفوك أوريغي الذي تابعها في الشباك.

لكن مسار المباراة تغير تماما بعد نزول لاعب الوسط جورجينيو فينالدوم بعد الاستراحة.

وأحرز اللاعب الهولندي الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة عرضية منخفضة من ترينت ألكسندر أرنولد أخفق تير شتيغن في التعامل معها.

وبعدها بدقائق ارتقى فينالدوم أعلى من المدافعين ليستقبل تمريرة عرضية من شيردان شاكيري بضربة رأس قوية في الشباك ليعادل نتيجة مباراة الذهاب.

وحسم ليفربول المواجهة بطريقة استثنائية عندما أحرز الهدف الرابع عندما نفذ ألكسندر أرنولد ركلة ركنية سريعة باغتت دفاع برشلونة وحولها أوريغي في الشباك.