والصورة التي نشرها برشلونة تجمع نجمي الفريق لويس سواريز وفيليب كوتينيو، وبينهما شعار ليفربول، الفريق السابق للمهاجم الأوروغواياني وصانع الألعاب البرازيلي.

وأثارت الصورة التي التقطت في ملعب "أنفيلد" حنين جماهير ليفربول إلى لاعبيه السابقين، مع تمسكها بأمل "الريدز" الضعيف للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد الهزيمة صفر-3 في ذهاب نصف نهائي البطولة، على ملعب "كامب نو"، تضاءلت فرص ليفربول في العبور إلى النهائي القاري، لا سيما مع غياب نجم الفريق محمد صلاح بسبب الإصابة.

وكان سواريز، الذي سجل الهدف الأول في لقاء الذهاب واحتفل بشكل مبالغ فيه، تعهد بعدم الاحتفال إذا سجل على ملعب "أنفيلد" في شباك فريقه السابق.

وسيلتقي الفائز من مجموع لقاءي ليفربول وبرشلونة في النهائي الذي يقام بمدريد، أياكس أمستردام الهولندي أو توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اللذين يلتقيان إيابا، الأربعاء، بعد فوز أياكس خارج ملعبه ذهابا بهدف نظيف.