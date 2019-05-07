وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية، نشرت دولوريس أفير، والدة رونالدو، الاثنين، صورة لابنها كتب عليها: "كريستيانو، هذا اللاعب الذي أنقذ يوفنتوس من الهبوط، وجعله يفوز بالدوري مجددا بعد 20 عاما من الغياب. إنه مذهل"، وعلقت على الصورة: "هذا هو ابني، فخري".

وانتشرت تغريدة أفيرو، بسرعة كبيرة وتم إعادة نشرها حوالي 600 آلاف مرة حتى الآن، كما قام المئات من المستخدمين بالرد عليها، واعتبر بعضهم أن هذا الخطأ مجرد مزحة من قبل والدة نجمريال مدريد الإسباني السابق.

وأوضحت "أس" أن الصورة التي تحتوي على أخطاء لغوية لا يعرف مصدرها الحقيقي، وقالت: "ربما يكون أحدهم قرر السخرية من رونالدو باعتبار أنه لم يستطع مساعدة فريق السيدة العجوز في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا"، الذي كان الهدف الرئيسي من التعاقد مع "صاروخ ماديرا".

يشار إلى أن أفيرو لم تحذف التغريدة المذكورة حتى الآن.

وقاد رونالدو يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، للمرة الثامنة على التوالي، وهو رقم قياسي على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى.

كما تجدر الإشارة إلى رونالدو بات أول لاعب في التاريخ يحقق بطولة الدوري في 3 بلدان مختلفة ضمن الدوريات الكبرى، إذ سبق له أن فاز ببطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد، والدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، فضلا عن بطولة الدوري البرتغالي مع سبورنتغ لشبونة.