وتداولت العديد من التقارير الصحفية مستقبل هازارد، وتشير معظم المؤشرات إلى أن الوجهة المقبلة للاعب ستكون نادي ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يسعى لبناء فريق قوي بعد عودته للنادي.

وكان هازارد يقود سيارته بعد مباراة فريقه أمام واتفورد، الأحد، والتي انتهت بفوز تشيلسي 3-0، عندما توقف بالقرب من سيارة لبعض مشجعي "البلوز".

وما أن توقفت سيارة النجم حتى رآه المشجعون، كون نافذة سيارته كانت مفتوحة تماما، ثم بدأ أحدهم بالصراخ قائلا: "ابق في تشلسي.. ابق في تشلسي".

وكان رد هازارد "الصغير" كفيلا بإحداث صدمة للمشجعين، إذ ابتسم وهز رأسه يمينا ويسارا، في إشارة إلى رفضه البقاء في النادي الإنجليزي، ليبدأ بعدها المشجعون بالصراخ.