وخرج صلاح على حمالة في أواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل، السبت، مصابا برأسه إثر احتكاك مع حارس الأخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، في حين غاب فيرمينو لإصابة في المحالب.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي الاثنين: "كلاهما سيغيب غدا"، مضيفا: "أصيب صلاح بارتجاج في المخ. لن يسمح له بالمشاركة. هو يشعر بأنه على ما يرام لكن ليس من الجيد مشاركته من وجهة نظر طبية.

وتابع: "يأمل صلاح بشدة في المشاركة لكننا ليس بوسعنا القيام بذلك".

وتعرض البرازيلي فيرمينو لإصابة عضلية ولم يكن ضمن التشكيلة، التي خاضت لقاء السبت على استاد سانت جيمس بارك.

ويواجه ليفربول مهمة صعبة لقلب الأمور في صالحه بعد تخلفه ذهابا بثلاثية نظيفة.