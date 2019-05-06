وقالت صحيفة "ميرور" إن النجمين المغربيين، حكيم زياش ونصير مزراوي، أخبرا النادي أنهما سيصومان خلال ثالث أيام رمضان، الذي يصادف موعد مواجهة أياكس أمام توتنهام في أمستردام، الأربعاء.

وانتهى لقاء الذهاب لمصلحة أياكس بنتيجة 1-0، مما يعني أن أمام الفريق الهولندي فرصة حقيقية لبلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 1996، حيث يحتاج فقط للتعادل على ملعبه.



وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت أمستردام، وسينتظر اللاعبان 17 دقيقة خلال المباراة قبل أن يستطيعا الإفطار حسب موعد أذان المغرب بتوقيت العاصمة الهولندية.

وقال خبير التغذية واللياقة الهولندي رايموند فيرهاين للصحيفة، إن تصرف اللاعبين "غير مسؤول"، لأنهم سيمتنعان عن الأكل والشرب طوال يوم المباراة الحاسمة أمام توتنهام.

وقال فيرهاين: "سيكون تصرفا غير مسؤول لو التزم زياش ومزراوي بالصيام في رمضان في هذه المرحلة من الموسم. يواجه أياكس موقفا حساسا جدا".

وأضاف: "سيتعرض جسما اللاعبين (زياش ومزراوي) لضربة قوية باعتبارات تغيير النظام الغذائي والتدريبي الذي اتبعاه في آخر 11 شهرا".



وتوقع خبير التغذية أن تنخفض نسبة الطاقة لدى اللاعبين الصائمين بدرجة عالية خلال المباراة، مما يجعلهما أقل تركيزا وأقل قوة.