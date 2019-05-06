وأوضح المصدر أن التعادل الذي حصده مانشستر يونايتد، الأحد، أمام هدرسفيلد في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، سيغير الخطط المستقبلية لعدد من لاعبي النادي.

فقد أنهى هذا التعادل حظوظ "الشياطين الحمر" في المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على العديد من اللاعبين.

وذكر المصدر أن عقود عدد من نجوم مانشستر تنص على انخفاض قيمة رواتبهم بما يعادل 25 في المئة، في حالة عدم التأهل إلى النسخة المقبلة من "تشامبينزليغ"، وهو ما حدث يوم أمس بالفعل.

وتابع "وفي مثل هذه الحالة، وفضلا عن اهتمام إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بلاعب الوسط الفرنسي، فإن بوغبا يقترب بشدة من الرحيل عن الدوري الإنجليزي".

وكشفت الصحيفة كذلك أن توتر العلاقة بين بوغبا وجمهور يونايتد سيزيد من حظوظ اللاعب في الانتقال إلى "الليغا"، حيث بات أنصار مانشستر غير راضين عن تراجع مستوى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، بعد ارتباط اسمه بـ"النادي الملكي".

وقبل أيام، قال مدرب الريال زين الدين زيدان في مؤتمر صحفي "ستكون هناك الكثير من التغييرات على تشكيلة الفريق، إلا أن العديد من اللاعبين سيبقون".

وتابع "بوغبا؟.. أعرفه جيدا، لكنه اليوم يلعب لدى مانشستر يونايتد. سنرى ما الذي سيحدث في نهاية الموسم. لن أتحدث عنه مجددا".