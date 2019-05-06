وبعد فوزه ذهابا على أرضه بهدف محمود كهربا، حقق الزمالك ثأره من النجم الساحلي الذي أقصاه من الدور نصف النهائي بالذات في طريقه إلى لقبه الثاني والأخير عندما تواجها عام 2015 حيث فاز الفريق التونسي 5-1 ذهابا قبل أن يخسر إيابا صفر-3.

ورغم سجله كأحد أعرق الأندية الإفريقية وألقابه الأربع في دوري الأبطال، لم يسبق للزمالك أن وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي منذ دمج هذه المسابقة بكأس الكؤوس التي أحرز لقبها أيضا عام 2000، لكنه نجح الأحد في العودة من سوسة ببطاقة النهائي الأول له في المسابقة والتاسع على الصعيد القاري.

وثأر أيضا الزمالك الذي أكمل الثواني الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حارسه محمود جنش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمسه الكرة خارج المنطقة، من منافسه التونسي الذي أخرجه من دور الأربعة للمسابقة بصيغتها السابقة عام 1999.

ومن جانبه، قلب نهضة بركان الطاولة على ضيفه الصفاقسي وبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه عليه إيابا الأحد 3-صفر.

واعتقد الصفاقسي أنه قطع أكثر من نصف الطريق نحو التأهل إلى نهائي المسابقة للمرة الأولى منذ 2013 والخامسة في تاريخه بفوزه ذهابا 2-صفر، لكن بطل أعوام 2007، 2008 و2013 صدم في المغرب بثلاثة أهداف في نصف الساعة الأول تقريبا.

ومهد التوغولولي كودجوه فو-دوه لابا الطريق أمام نهضة بركان لتحقيق الإنجاز بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 8 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عمر النمساوي والبوركيني إيسوفو دايو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و31.

ويستضيف نهضة بركان لقاء الذهاب في 19 مايو على أن يحل ضيفا على الزمالك إيابا في 26 منه.