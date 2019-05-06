واعتقد الصفاقسي أنه قطع أكثر من نصف الطريق نحو التأهل إلى نهائي المسابقة للمرة الأولى منذ 2013 والخامسة في تاريخه بفوزه ذهابا 2-صفر.

لكن بطل أعوام 2007، 2008 و2013 صدم في المغرب بثلاثة أهداف في نصف الساعة الأول تقريبا خلال مواجهة نهضة بركان، وفق "فرانس برس".

ومهد التوغولي كودجوه فو-دوه لابا الطريق أمام نهضة بركان لتحقيق الإنجاز بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 8 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عمر النمساوي والبوركيني إيسوفو دايو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و31.

ويلعب لاحقا النجم الساحلي التونسي مع ضيفه الزمالك المصري في إياب المواجهة الثانية، ضمن دور الأربعة، بعد أن انتهى لقاء الذهاب 1-صفر للفريق المصري.