وسجل هنتلار البالغ عمره 35 عاما هدفا في كل شوط، بعدما وضع زميله دالي بليند أياكس في المقدمة.

وأحرز بليند وهنتلار هدفين في غضون 60 ثانية قبل نحو 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، ثم جعل هنتلار النتيجة 3-صفر من مدى قريب في الدقيقة 67، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

واختتم الظهير راسموس كريستنسن الرباعية قبل 14 دقيقة من النهاية، ليؤكد على سيطرة أياكس، الذي مدد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 19.

وستمنح النتيجة ثقة كبيرة لأياكس قبل استضافة توتنهام هوتسبير في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بعد انتصاره 1-صفر في لندن.

ويتصدر أياكس الدوري الهولندي متقدما بفارق الأهداف على أيندهوفن، قبل جولتين من النهاية، ويأمل في حصد اللقب للمرة الأولى منذ 2014.