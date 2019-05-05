ونشر رونالدو (34 عاما) مقطع فيديو يروج لسلسلة قصص كرتونية على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، السبت، وحاز الفيديو خلال ساعات أكثر من 600 ألف مشاهدة.

ويبدأ الفيديو بلحظة خروج رونالدو من سيارته، وتوقيعه على "أوتوغرافات" لمحبيه، وفجأة تظهر كائنات فضائية شريرة ترعب الناس الذين كانوا يتحلقون حول رونالدو وتجعلهم يفرون من المكان.

لكن، رونالدو البطل الخارق الذي يحمل اسم "سترايكر فورس 7" ، لا يخاف ويواجه هذه الكائنات الفضائية بشجاعة، ويوجه لها كرات نارية تتسبب في تدميرها.

وقال النجم الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات في تعليق مصاحب للفيديو:" مرحبا رفاق، شاهدوا العرض التشويقي للرسوم المتحركة",

ومع التعليق، كان هناك رابط مختصر لموقع سلسلة الكرتون، حيث يمكن لمحبي رونالدو والكرتون شراء القصص التي يرغبون فيها، ويتراوح سعرها بين 5-20 دولارا.

وعلى موقعه الإلكتروني، نشر رونالدو بيانا قال فيه:" كما تجمع كرة القدم بين الثقافات والشعوب، أعتقد أن شخصيات الرسوم المتحركة قادرة على أداء الأمر ذاته".

وجاء إطلاق سلسلة الرسوم المتحركة، بمناسبة يوم الكتاب الهزلي، وتشجعيا للأطفال على القراءة، بحسب ما يقول مهاجم يوفنتوس الإيطالي.