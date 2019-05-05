وكان اللاعب البالغ من العمر (36 عاما) وصل إلى النادي البافاري عام 2007 قادما من مرسيليا الفرنسي، مقابل صفقة بلغت 27 مليون دولار أميركي، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

وقال ريبري:" عندما أتيت إلى بافاريا، أصبح الحلم حقيقة، والوداع لن يكون سهلا، لكن يجب علينا ألا ننسى ما حققناه سوية"، وتابع :"لقد أحرزنا معا 20 لقبا".

وإلى جانب ريبري، سيغادر زميله الهولندي آريين روبن الفريق الألماني هذا الصيف، بعدما أكدت أنباء ترددت بهذا الشأن.

وأكد الرئيس التنفيذي للنادي البافاري العملاق، كارل هاينتس رومينيغه: "ستقام مباراة وداعية كبيرة في 2020" له ولزميله الهولندي آريين روبن (35 عاما).

وقال رومينيغه: "فرانك وآريين هما لاعبان رائعان. بايرن مدين لهما كثيرا وسيعد لهما وداعا عملاقا ومؤثرا. لقد طبعا أكبر عقد زمني من نجاحات بايرن بأدائهما الرائع".

وكتب النادي على موقعه الإلكتروني: "ستقول مجموعة من أنصار الفريق (سيرفوس) بالألمانية أي وداعا"، مؤكدا بذلك أن عقد الفرنسي الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، لن يمدد.